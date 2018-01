Bajern od 0:2 do ubjedljive pobjede

Fudbaleri Bajern Minhena pobijedili su Hofenhajm 5:2 u 20. kolu Bundeslige.

Bavarci su poslije samo 12 minuta gubili 2:0, međutim to im nije smetalo da na kraju dođu do izuzetno ubjedljivog trijmfa i već 50 bodova.

Gosti su dobar početak najavili u trećem minutu kada su izborili penal, ali je Gnabrijev pokušaj odbranio Ulrih, ipak Ut je bio najprsebniji i pospremio je loptu u mrežu. Gnabri se ispravio u 12. minutu kada je uvećao prednost gostiju na 2:0.

Ipak Bavarci su za četiri minuta poravnali. Prvo Levanvovski nakon šuta Kimika, pa onda Boateng na centaršut Robena i već je u 25. minutu bilo 2:2.

Gosti su odolijevali do 63. minuta, ali tada je Koman sjajno pogodio za preokret, a do kraja su Vidal i Vagner osigurali 16. trijumf svom timu.

Šalke je savladao Štutgart 2:0 i ostao je na -16. Dortmund je opet zaustavljen, ovaj put protiv Frajburga 2:2.

Milioneri su sa Obamejangom u timu tek u 93. minutu spasili bod, a Toljan je bio heroj. Dvostruki strijelac za goste bio je Petersen.

