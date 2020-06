Bajern osigurao 30. titulu, Menhengladbah u zoni Lige šampiona

Fudbaleri Bajern Minhena osigurali su novu titulu prvaka Njemačke, pošto su trijumfom nad Verderom stekli nedostižnu prednost u odnosu na drugoplasirani Dortmund.

Bavarci su slavili na Vezeru sa minimalnih 1:0, a gol vrijedan pobjede, a i titule, djelo je Roberta Levandovskog.

Izabranici Hansija Flika osmi put uzastopno su najbolji u Bundesligi, a do naslova prvaka dolazili su ukupno 30 puta.

A dynasty.

Bayern Munich are the first team to win the Bundesliga eight times in a row 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/8kgTKzCrdF

