Bajern ruši rekorde

Fudbaleri Bajerna blizu su nove titule, ali i velikog rekorda.

Bavarci su pobijedili Leverkuzen 4:2 i na taj način stigli su do 90 datih golova u dosadašnjem toku šampionata.

To je najveći broj golova postignut u 30 mečeva.

Bavarci tako imaju šansu da postave i apsolutni rekord po broju postignutih golova u sezoni.

Generacija Bajerna je u sezoni 1971/72 postigla je 101 gol u sezoni.

Sadašnjoj generaciji Bajerna fali 11 golova, a do kraja su ostala još četiri kola.

Levandovski se upisao i danas, a tako je treći put u karijeri dao 30 golova u jednoj sezoni. To je dosada uspjelo samo Gerdu Mileru.

30+ – Robert Lewandowski has scored 30 goals in a single Bundesliga season for a third time (also 2015-16 and 2016-17) – Gerd Müller is the only other player in the competition's history to do so more than once (five times). Greats. pic.twitter.com/0Axx9AQtz7

— OptaJoe (@OptaJoe) June 6, 2020