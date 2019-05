Bajern u velikom stilu do titule

Fudbaleri Bajern Minhena osvojili su titulu prvaka u Bundesligi.

Bavarci su u velikom stilu stigli do sedme uzastopne titule pošto su sa 5:1 savladali Ajntraht iz Frankfurta.

Koman je već u četvrtom minutu doveo domaće do prednosti, da bi malo straha domaćim navijačima donio gol Halera za 1:1 u 50. minutu.

Kako je Dortmund vodio nijesu smjeli Bavarci izgubiti, a nijesu to dozvolili već su furiozno uzvratili.

Za samo osam minuta Alaba i Sančes su sa dva gola riješili pitanje pobjednika.

Do kraja su se Riberi i Roben golovima oprostili od Bajerna i 75 hiljada navijača na Alijanc areni.

