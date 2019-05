Banović: Borićemo se do kraja za treće mjesto

Fudbaler OFK Titograda Balša Banović kaže da će ekipa pokušati da ostvari sve pobjede do kraja šampionata i nada se da će “romantičarima” to biti dovoljno za izlazak na evropsku scenu.

Klub sa Starog aerodroma u predstojećem 33. kolu ide na noge Sutjesci, braniocu titule i lideru na tabeli.

“Borićemo se do kraja za treće mjesto. Znamo da nam je potrebno čudo, jer imamo šest bodova manje u odnosu na Zetu, ali u opticaju je još uvijek 12 bodova. Samim tim, imamo pravo da se nadamo i vjerujemo. Ono što je sada bitno je da do kraja uradimo sve što je u našoj moći da osvojimo maksimalan broj bodova, mada to neće biti nimalo lako, naprotiv. Već u ovom kolu nas očekuje duel sa Sutjeskom u Nikšiću, a staro je pravilo da se šampionu ne prijeti”, kazao je Banović za Sport klub.

Duel Sutjeske i OFK Titograda igraće se u subotu od 17 sati.

“Romantičari” mogu do Evrope i osvajanjem četvrtog mjesta, a uslov za to je da Budućnost osvoji Kup Crne Gore.