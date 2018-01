Barsa bogatstvo spiskala u jednoj sezoni

Barselona je srušila sve rekorde kada je kupovina fudbalera u pitanju.

Katalonci su odlaskom Nejmara bili šokirani, pa su reagovali velikom potrošnjom već u ljetnjem prelaznom roku.

Čelnici Barselone su tako tokom ljeta doveli Marlona Santosa, Đerarda Deulofeua, Nelsona Semeda, Paulinja i Dembelea. Na tih pet fudbalera potrošili su 192 miliona eura bez bonusa.

To međutim ih nije zadovoljilo. Ubjedljivo prvo mjesto u Primeri i plasman u nokaut fazu Lige šampiona nije uljuljkao Katalonce koji su nastavili da troše i sada u zimskom prelaznom roku.

Prvo pojačanje je Filip Kutinjo, a Katalonci će ga sigurno platiti 120 miliona eura.

To nas dovodi do potrošenih 312 miliona bez bonusa i to je najviše potrošenog novca za pojačanja u novoj sezoni.

Ovim je nadmašen prelazni rok Reala iz 2009. kada su dovedeni Ronaldo, Kaka, Alonso, Benzema, Garaj, Arbeloa, Negredo, Albiol i Granero.

Blizu je bio i Pepov Siti koji je potrošio 250 miliona…