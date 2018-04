Barsa deklasirala Sevilju i osvojila Kup kralja

Fudbaleri Barselone osvojili su Kup kralja pošto su u finalu deklasirali Sevilju sa 5:0.

Barsin ples u sred Madrida. Stadion Vanda Metropolitano vidio je možda i najbolju igru Katalonaca ove sezone, a nagrada je pehar koji je uvod u duplu krunu.

Ekipa Vinćenca Montele dozvolila je rivalu da se razigra, a kazna je bila surova. Već u prvom poluvremenu bilo je jasno ko će se na kraju radovati.

Dva puta Suarez i jednom Mesi su pogađali za 0:3 nakon 45 minuta.

WHEN YOU GET MESSIed!!!! BEAUTIFUL BACK HEEL FROM ALBA TO MESSI!! GOAL GOAL GOAL #CopaDelReypic.twitter.com/B9YDSyYdbA

— Sue (@Suefairyz) April 21, 2018