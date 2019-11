Barsa ovjerila nokaut fazu, Inter ima meč loptu, drama u grupi Liverpula

Fudbaleri Barselone pobijedili su Borusiju iz Dortmunda 3:1 i obezbijedili prvo mjesto u F grupi pred posljednje kolo grupne faze Lige šampiona.

Suarez, slavljenik Mesi i Grizman dali su golove za “blaugranu”, dok je lijepim pogotkom Sančo ublažio poraz “milionera”.

Inter je na krilima Lukakua i Martinesa slavio u Pragu sa 3:1. Ovaj meč ostaće upamćen i po odluci sudije da u finišu prvog dijela poništi gol upravo Lukakua, a potom pokaže na 11 metara jer je prethodno napravljen faul u kaznenom prostoru “neroazura”.

Lukaku je bio čovjek odluke sa golom i dvije sjajne asistencije za Lautara Martinesa.

Inter ima šansu da pobjedom u posljednjem kolu nad Barselonom, koja je obezbijedila prvo mjesto u grupi prođe dalje.

Liverpul i Napoli podijelili su bodove na “Enfildu” i nakon pobjede Salcburga u Genku odložili odluku o putnicima u osminu finala za posljednje kolo.

Italijanski tim vodio je golom Mertensa, da bi u nastavku nakon kornera izjednačio Dejan Lovren.

Salcburg je rutinski slavio u Genku 4:1, pa pred posljednje kolo Liverpul ima 10, Napoli devet, a prvak Austrije osam bodova.

U najboljoj poziciji su momci sa juga Italije, koji treba kod kuće da savladaju Genk, dok je Liverpulu neophodan bod na terenu Salcburga.

Ajaks je pobijedio u Lilu golovima Zijeha i Promesa, pa ima dva boda više od Valensije i Čelsija pred završnu rundu.

Benfika je do 90. minuta vodila u Lajpcigu 2:0, a onda je sa dva gola u nadoknadi Emil Forsberg donio bod domaćem sastavu, koji pred posljednje kolo ima tri poena više od Zenita i Liona.

LIGA ŠAMPIONA, 5. KOLO

Grupa E

Liverpul – Napoli 1:1

Lovren 65. – Mertens 21.

Genk – Salcburg 1:4

Samata 85. – Daka 43, Minamino 45, Hvang 69, Haland 87.

Tabela: Liverpul 10, Napoli 9, Salcburg 7, Genk 1.

Grupa F

Barselona – Borusija D. 3:1

Suarez 29, Mesi 33, Grizman 67. – Sančo 77.

Slavija – Inter 1:3

Souček 37. – Martines 19, 88, Lukaku 81.

Tabela: Barselona 11, Inter 7, Borusija 7, Slavija 2.

Grupa G

Lajpcig – Benfika 2:2

Forsberg 90, 90+6. – Pici 20, Vinisijus 59.

Zenit – Lion 2:0

Dzjuba 42, Ozdoev 84.

Tabela: Lajpcig 10, Zenit 7, Lion 7, Benfika 4.

Grupa H

Lil – Ajaks 0:2

Zijeh 2, Promes 59.

Valensija – Čelsi 2:2

Soler 40, Vas 82. – Kovačić 41, Pulišić 50.

Tabela: Ajaks 10, Valensija 8, Čelsi 8, Lil 1.

Tok utakmica:

90+6′-GOOOLLL! Forsberg u nadoknadi, nevjerovatno kako je Benfika ispustila pobjedu u Njemačkoj.

90′-GOOLL! Emil Forsberg iz penala smanjuje vođstvo Benfike u Lajpcigu na 1:2.

88′-GOOLL! Opet kombinacija Lukaku-Lautaro, 1:3 u Češkoj.

87′-GOOOLL! Mladi Haland je strijelac, 1:4 u Genku.

85′-GOOOL! Samata daje počasni pogodak za Genk. Salcburg sada vodi 3:1.

81′-GOOOLL! Romelu Lukaku koristi kiks odbrane Sparte, 1:2 u Pragu.

77′-GOOOLL! Džejdon Sančo ponovo je bljesnuo na velikoj sceni. Lijep gol na “Nou Kampu”, ali čini se prekasno jer Barsa vodi 3:1.

69′-GOOOLL! Hvang je ovjerio uspjeh Salcburga u Genku jer je 3:0 i za šampiona Austrije.

67′-GOOOLL! Antoan Grizman za potvrdu pobjedu Barse nad Borusijom. 3:0 za katalonski tim.

65′-GOOOLL! Dejan Lovren daje gol nakon kornera za Liverpul. 1:1 na “Enfildu”.

59′-GOOOL! Kvinsi Promes, sigurnih 2:0 za Ajaks u Francuskoj.

59′- GOOOLL! Vinisijus, 0:2 u Lajpcigu, Benfika ide ka pobjedi.

45′-GOOOL! Blic krig Salcburga, drugi gol za tri minuta, sada je poentirao Minamino.

43′-GOOL! Daka koristi kiks golmana Genka za prednost Salcburga u Belgiji.

37′-GOOOL! Souček iz penala, 1:1 u Pragu.

33′-GOOOLL! Mesi daje gol u 700. meču za Katalonce, 2:0 za “blaugranu”.

29′-GOOOLL! Suarez je slomio otpor Borusije, 1:0 za Barsu.

21′-GOOOLL! Dris Mertens je utišao “Enfild”, prednost Napolija na terenu prvaka Evrope.

20′-GOOOLL! Iznenađenje u Lajpcigu, Pici pogađa za prednost Benfike.

19′-GOOOLL! Vodi Inter u Pragu. Odliča prodor Lukakua, asistencija za Lautara, koji je poslao loptu pod prečku.

2′-GOOOLLL! Nepuna dva minuta igre i gol Ajaksa u Lilu. Dodavanje Tadića i realizacija Zijeha.

1′-Počelo je šest mečeva petog kola Lige šampiona.

Nekoliko veoma zanimljivih mečeva je na programu, a izdvajaju se dueli Barselona-Borusija i Liverpul-Napoli.

Lionel Mesi upisaće večeras 700. nastup u dresu “blaugrane” i slučaju trijumf njegov tim obezbijedio bi prvo mjesto uoči nokaut faze.

Inter je gostovati Slaviji u Pragu, dok će Ajaks na megdan Lilu u Francuskoj.

Lajpcig je favorit protiv Benfike u Njemačkoj.