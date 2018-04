Barsa uz het trik Mesija ovjerila novu titulu u Primeri

Fudbaleri Barselone pobijedili su kao gosti La Korunju 4:2 i obezbijedili 25. titulu prvaka Španije tri kola prije kraja sezone.

Iako se domaći tim oprostio od elitnog društva, pružio je dostojan otpor “blaugrani”.

The Blaugrana are back on top!

Messi’s hat trick leads Barcelona to their 25th La Liga title in club history. 🏆 pic.twitter.com/LlYtM4Nfgr

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 29, 2018