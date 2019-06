Barselona razbija kasu za argentinskog reprezentativca

Barselona ima novu “metu” u prelaznom roku – klub sa “Kamp Nou” stadiona zainteresovan je za fudbalera Intera Lautara Martineza.

Mladi fudbaler, koji će u avgustu napuniti 22 godine igra veoma dobro na Kopa Amerika.

#FCBarcelona are preparing a €112m swoop for #Inter breakout striker Lautaro Martinez, claim reports in #Argentina after his #CopaAmerica exploits https://t.co/xBvjI1ImUt #SerieA #FCIM #MUFC #ASRoma #LaLiga pic.twitter.com/1ZPC0bV6le

— footballitalia (@footballitalia) June 30, 2019