Barselona ubjedljiva protiv Majorke

Barselona se trijumfalno vratila na teren nakon pandemije koronavirusa.

Katalonci su rutinski slavili na terenu Majorke 4:0 i nastavili hod ka tituli u Primeri.

Već u drugom minutu, Alba je centrirao, a Arturo Vidal u stilu najboljih napadača, glavom pogodio za 1:0.

Kada je u završnici prvog dijela Brajtvajt na dodavanje Mesija udvostručio vođstvo “blaugrane”, bilo je jasno da će bodovi pripasti Kataloncima.

U drugom dijelu, 10 minuta prije kraja, Mesi je bio asistent i Đordiju Albi, koji je rutinski pogodio za 3:0.

U sudijskoj nadoknadi Mesi je sjajnu partiju nakon dvije asistencije, krunisao i pogotkom.

