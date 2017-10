Barselona uz pomoć sudija do pobjede nad Malagom

Fudbaleri Barselone vratili su se na pobjednički kolosjek, pošto su u devetom kolu Primere bili bolji od Malage 2:0.

Utakmica na Nou Kampu pamtiće se po neregularnom pogotku Đerara Delofeua u drugom minutu.

Prilikom povatne lopte Lukasa Dinja lopta je kompletnim obimom napustila teren, što je promaklo arbitrima na čelu sa Pablom Gonzalezom.

Barcelona go 1-up early on v Malaga thanks to a cross that was clearly out of play.

Lucas Digne to Gerard Deulofeu…

🤔 pic.twitter.com/nbbc27HE4Y

— 101 Great Goals (@101greatgoals) October 21, 2017