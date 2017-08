Batak sa Ronaldinjom, Figom, Zamoranom…

Legende Ronaldinjo, Roberto Karlos, Luis Figo, Ivan Zamorano…, među njima i Radoslav Batak – bivši crnogorski reprezentativac biće jedini predstavnik naše zemlje na mečevima humanitarnog karaktera koji će 20. i 23. avgusta biti održani u Pekingu.

“Čast je predstavljati Crnu Goru na jednom ovakvom događaju i biti u društvu nekadašnjih zvijezda svjetskog fudbala”, rekao je Batak za televiziju RTCG.

Nekadašnja “petica” Crne Gore je na Daleki istok otputovao posredstvom menadžerske agencije Lido sport iz Milana i njihovih predstavnika u Crnoj Gori Gorana Braunovića i Rista Lakića.

“Menadžerska kuća iz Milana ukazala mi je ogromnu čast. Njihova želja je bila da dio spektakla u Kini bude Dejan Savićević, ali s obzirom na ranije preuzete obaveze predsjednika FSCG, to je bilo nemoguće. Iz sličnih razloga put su morali da odbiju Niša Saveljić, Branko Brnović i Anto Drobnjak, pa smo došli do Radoslava Bataka, koji je juče napunio 40 godina što je početna granica (do 53 godine) za učesnike ovog događaja”, kaže nam Braunović.

Sem fudbalskih aktivnosti, Batak i družina će tokom sedmodnevnog boravka na kineskom tlu imati i turističke “aktivnosti”, a biće i gosti i promoteri najpopularnijih tamošnjih kompanija.