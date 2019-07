BBC: Real stopirao transfer Bejla u Kinu!

Iako je jutros snimljen na aerodromu u jednom kineskom gradu, Garet Bejl neće karijeru nastaviti u Đangsuu.

BBC prenosi da je Real stopirao transfer reprezentativca Velsa jer klub iz najmnogoljudnije zemlje na svijetu nije želio da plati obeštećenje.

Gareth Bale is set to stay at Real Madrid after the Spanish club cancelled a deal that would have seen the Wales winger move to China.

Latest: https://t.co/OeDtYyoYFm pic.twitter.com/tQJnxR5VIb

— BBC Sport (@BBCSport) July 28, 2019