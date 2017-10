Bilić se ne plaši otkaza

Vest Hem pretrpio je još jedan poraz u Premijer ligi Engleske, možda i najteži u dosadašnjem toku takmičenja, jer je deklasiran na domaćem terenu od Brajtona, rezultatom 0:3. Naravno, to je dovelo do dodatnog pritiska na hrvatskog menadžera Slavena Bilića, jer njegov tim je na 17. mjestu jako blizu zone ispadanja.

Ipak, Bilić je nakon utakmice kazao da se ne brine, ali i da je svjestan da će o njegovoj sudbini na klupi “čekićara“ odlučivati rukovodstvo kluba.

Navijači Vest Hema su jasno pokazali šta misle o trenutnim igrama svojim ljubimaca, tako što je veliki broj njih mnogo prije kraja utakmice sa Brajtonom napustio tribine Olimpijskog stadiona u Londonu.

“Spekulacija je bilo i ranije. Menadžer sam tima, ne želim da se skrivam iza bilo čega. Moja je odgovornost i na rukovodstvu je da odluči. Bili smo u ovakvoj poziciji i ranije, ali smo uspjeli da se vratimo. Nisam zabrinut, to je loša riječ. Jak sam, a sve ostalo je u drugim rukama i to nije za mene pitanje o mojoj budućnosti. Znam šta osjećam. Ne mogu sve reći u javnosti. Dajem najbolje od sebe, ali kada izgubite 0:3 od Brajtona kod kuće ne bi me ništa iznenadilo“, kazao je Bilić za britanske medije.

Vest Hem je u devet odigranih kola osvojio svega osam bodova i nalazi se na 17. mjestu.

Ima svega dva boda više od Lestera, koji je u zoni ispadanja, ali i ima utakmicu manje.