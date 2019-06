Bivši igrač Reala, Atletika, Arsenala poginuo u 35. godini

Čuveni fudbaler Hoze Antonio Rejes poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 35. godini.

Tu je vijest potvrdila Sevilja, klub za koji je igrao osam godina.

Sjajni ofanzivac igrao je za brojne poznate klubove poput Real Madrida, Atletiko Madrida, Arsenala sa kojim je osvojio Premijer ligu i FA kup.

Rejes je i dalje bio aktivan fudbaler pošto je bio član španskog drugoligaša Ekstramadure.

On je osvojio čak pet puta Ligu Evrope, a ukupno 20 trofeja u seniorskoj konkurenciji…

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 1, 2019