Zbog vjerovanja u paranormalno fudbaler imao seksualne odnose sa sestrom i tetkom

Nekadašnji igrač Nanta i Remsa i reprezentativac Gabona Šiva N’Zigu otkrio je nenormalan način na koji je njegov otac pokušao da mu “unaprijedi” karijeru.

N’Zigu je ispričao da je zbog vjerovanja u paranormalno imao i seksualne odnose sa sestrom i tetkom.

Šivina majka je platila životom zbog vjerovanja da će mu fudbalska karijera biti uspješnija.

“Ja sam bio žrtva sekte u Africi. Ona je široko rasprostranjena i o tome ne smije da se priča. Moja majka je ubijena, ubio ju je moj otac, a ja sam imao odnose sa sestrom, tetkom i muškarcima”, rekao je N’Zigu.

On je prije 18 godina postao najmlađi strijelac Kupa afričkih nacija kada je dao gol Južnoj Africi, ali njegovi roditelji su lažno predstavili i godine fudbalera i predstavili ga pet godina mlađim nego što jeste. Zvanično je tada imao 16 godina i 93 dana.

Karijera ga je vodila ka Francuskoj pa je od 1999. do 2003. igrao za Nant B, a onda od 2001. do 2005. i igrač prvog tima Nanta. Igrao je za Rems do 2010, a potom za slabije klubove.