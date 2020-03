Blog uživo: Sport i koronavirus

Aktuelna situacija koju prouzrokuje koronavirus ima uticaj na sve. Ni sport nije prošao bez posljedica, naprotiv sva sportska takmičenja praktično su na čekanju.

17.14 – Prvi čovjek španske lige, Havijer Tebas najavio prijevremeni kraj sezone zbog teške situacije u zemlji.

“Ozbiljno sumnjam da će se La liga privesti kraju”, kazao je Tebas…

16.24 – Ditmar Hop, zbog kog su navijači Bajerna nedavno prekinuli duel sa Hofenhajmom, mogao bi odjednom postati omiljeni lik u Njemačkoj. Njegova kompanija se približila kliničkom testiranju vakcine na COVID-19, a Hop je odbio da vakcinu proda Sjedinjenim državama.

15.28 – Sjutra će se raspravljati i o Olimpijskim igrama.

14.08 – UEFA će predložiti i da se završnice Lige šampiona i Lige Evrope igraju na mini turnirima. BBC-jev izvor smatra da je to najbolje i da sve strane moraju pristati na određenu žrtvu.

