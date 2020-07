Bolonja u nadoknadi ispustila dva gola prednosti, Fiorentina jedva do boda

Fudbaleri Bolonje na nevjerovatan način ispustili su pobjedu na gostovanju Parmi u meču 32. kola Serije A.

Tim Siniše Mihajlovića imao je dva gola prednosti do 93. minuta, da bi Parma na kraju izbjegla poraz.

Gosti su vodili pogocima Danila i Sorijana, a bod Parmi donijeli su Kurtić i Inglese.

Golom Kutronea u 93. minutu Fiorentina je izbjegla poraz u meču protiv Verona, koja je u 18. minutu došla do prednosti sjajnim pogotkom Faraonija.

Sofyan Amrabat gives his next club, Fiorentina, a little taste of what he's capable of. Perfectly lofted through ball for Davide Faraoni to give Hellas Verona the lead. Beautiful.

(cc @MaghribFoot) #FiorentinaVerona pic.twitter.com/CFFjGa9EBF

— Maghrib Foot Clips (@mf_vid) July 12, 2020