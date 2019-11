Borjan razočaran: Nismo za LŠ, neki ne znaju šta je Crvena zvezda

Golman Crvene zvezde Milan Borjan teško je primio ubjedljiv poraz od Bajern Minhena (0:6) u petom kolu Lige šampiona.

Bavarci su bili superiorni na stadionu Rajko Mitić, a reprezentativac Kanade bio je izložen rafalnoj paljbi fudbalera njemačkog prvaka…

“Dosta igrača u protekle dvije godine je igralo za Zvezdu srcem. Sada dosta igrača ne zna šta je Crvena zvezda! Treba da se pogledamo u oči i vidimo da nismo za ovo takmičenje. Za mene je ovo mnogo teško. Žao mi je publike, ona zaslužuje mnogo više“, rekao je Borjan.

Trener Vladan Milojević smatra da su njegovi izabranici bojažljivo ušli u meč…

“Mogu samo da kažem da ovi igrači mogu mnogo više. Nema veze ovo sa taktikom. Prije smo igrali sa mnogo više energije, strasti i suza. Možda je to do mene, možda je to do igrača. Ne vidim svrhu da se plašimo. Ne treba da budete hrabri u izjavama, ja nikada nisam bio. Preboljeću ovaj poraz na moj način. Nešto mora da se promijeni”, rekao je Milojević.

Zvezda i dalje može da prezimi u Evropi, a uslov za to je da ne izgubi od Olimpijakosa u Pireju u posljednjem kolu Lige šampiona.