Borusija od 0:2 do pobjede nad Interom, fudbalska fešta u Londonu

Veliki preokret Borusije Dortmund i goleada u Londonu obilježili su veče u Ligi šampiona.

“Milioneri” su na poluvremenu imali dva gola minusa, ali su u nastavku smogli snage da savladaju Inter sa 3:2.

Ovim trijumfom Borusija se osamila na drugom mjestu grupe F, sa bodovom manje od vodeće Barse, a tri više od trećeplasiranog Intera.

Liverpul je novi lider grupe E, nakon pobjede nad Genkom 2:1 i remija u meču Napolija i Salcburga (1:1).

Spektakularnu utakmicu odigrali su Čelsi i Ajaks. Gosti su vodili 4:1, ali na kraju mogu biti prezadovoljni osvajanjem jednog boda.

“Plavci” su uspjeli da dođu do izjednačenja (4:4), iako su imali dovoljno vremena da sa dva igrača više načine i potpuni preokret.

U grupi H je vrlo zanimljiva situacija, pošto pored Čelsija i Ajaksa, sedam bodova ima i Valensija.

“Slijepi miševi” su večerasa sa 4:1 savladali Lil i povratili šanse za prolaz u osminu finala.

Liga šampiona:

Napoli – Salcburg 1:1 (Lozano 44 – Haland p. 11)

Liverpul – Genk 2:1 (Vajnaldum 14, Okslejd Čemberlen 53 – Samata 41)

Dortmund – Inter 3:2 (Hakimi 51, 77, Brant 64 – Lautaro 5, Vesino 40)

Lion – Benfika 3:1 (Andersen 4, Depaj 33, Traore 89 – Seferović 78)

Čelsi – Ajaks 4:4 (Žoržinjo p. 5 i 71, Aspilikueta 63, Džejms 74 – Abraham ag. 2, Promes 20, Kepa ag. 35, Van de Bek 55)

Valensija – Lil 4:1 (Pareho p. 66, Sumaro ag. 82, Kondogbija 84, Tores 90 – Osimen 25)

Tok utakmica:

90.minut – GOL! Valensija stavlja tačku na trijumf nad Lilom. Tores je potpisao gol za 4:1.

89.minut – GOL! Lion stiže do 3:1 protiv Benfike. Traore je strijelac.

84.minut – GOL! “Slijepi miševi” povećavaju prednost i slamaju otpor Lila. Kondogbija je strijelac.

82.minut – GOL! I Valensija je načinila preokret. Valjeho za 2:1.

78.minut – GOL! Smanjuje Benfika, Seferović vraća nadu na gostovanju Lionu.

77.minut – GOL! Kakav preokret Borusije. Fantastični Hakimi za 3:2 protiv Intera.

Borussia Dortmund's first five goals in the #UCL this season: ⚽ Hakimi

⚽ Hakimi

⚽ Brandt

⚽ Hakimi

⚽ Hakimi pic.twitter.com/Ae6U9eWz3C — Squawka Football (@Squawka) November 5, 2019

74.minut – GOL! Čelsi je stigao Ajaks, semafor pokazuje nevjerovatnih 4:4. Džejms je izjednačio i Čelsi ima lijepu priliku da čak i slavi u večerašnjem susretu.

⚽️ Chelsea's youngest #UCL goal scorers:

19y 332d REECE JAMES v Ajax, Nov 2019

20y 284d Arjen Robben v CSKA Moscow, Nov 2004

21y, 10d Oscar v Juventus, Sept 2012 pic.twitter.com/mkXjwrJ5Z1 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 5, 2019

71.minut – GOL! Totalna ludnica na Stamfordu. Žoržinjo koristi i drugi penal za Čelsi, koji sada ima samo gol minusa.

5 – Five of Jorginho's six goals for Chelsea in all competitions have been scored via the penalty spot. Expert. pic.twitter.com/JfHDlE4xLq — OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2019

Pritom “plavci” imaju i dva igrača više. Blind i Veltman dobili su crvene kartone i to je velika šansa za domaće da izbjegnu poraz.

66.minut – GOL! Izjednačenje i na Mestalji. Pareho je iskoristio penal i obradovao pristalice Valensije.

64.minut – GOL! Borusija Dortmund stiže do egala. Brant je sproveo loptu iza leđa Handanovića.

63.minut – GOL! Smanjuje Čelsi na 2:4, upisao se Aspilikueta.

55.minut – GOL! Nastavlja se kanonada Ajaksa. Stižu gosti do 4:1, strijelac Van de Bek. Čelsi u velikom minusu.

53.minut – GOL! Liverpul vraća vođstvo protiv Genka. Okslejd Čemberlen je na efektan način matirao golmana Genka.

4 – Alex Oxlade-Chamberlain has scored four goals in his last four games for Liverpool; as many as in his previous 45 appearances for the club. Mixing. pic.twitter.com/wIGLas79oq — OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2019

51.minut – GOL! Proradila je Borusija. Odličan početak drugog dijela i pogodak Hakimija za 1:2.

Poluvrijeme: Pregršt uzbuđenja u prvih 45 minuta. Na svim utakmicama viđena su barem po dva gola, izuzev na Mestalji gdje Lil vodi protiv Valensije.

44.minut – GOL! Poravnanje i na San Paolu. Napoli je konačno iskoristio veliki pritisak, upisao se Lozano.

41.minut – GOL! Iznenađenje na Enfildu. Genk je izjednačio protiv Liverpula preko Samate.

40.minut – GOL! Inter je duplirao vođstvo u Dortmundu. Vesino je pogodio za 2:0.

35.minut – GOL! Ajaks stiže do 3:1. Novi autogol igrača Čelsija, ovog puta Kepa. Ipak, velike zasluge za pogodak idu na račun Zijeha koji je fenomenalno izveo slobodan udarac, iskosa sa desne strane.

33.minut – GOL! Lion je udvostručio zalihu protiv Benfike zahvaljujući Depaju.

25.minut – GOL! Trese se mreža Valensije na Mestalji. Lil vodi zahvaljujući Osimenu.

20.minut – GOL! Pršti u Londonu, Ajaks je ponovo u vođstvo i ponovo je strijelac Promes.

14.minut – GOL! Promjena rezultata i na Enfildu. Liverpul je načeo Genk, a za to se postarao Vajnaldum.

11.minut – GOL! Ubitačni Haland se ne zaustavlja. Mladi Norvežanin koristi kazneni udarac kojim Salcburg stiže do prednosti na gostovanju Napoliju. Haland je potpisao sedmi pogodak u Ligi šampiona ove sezone.

5.minut – GOL! Raduju se fudbaleri Intera. Lautaro donosi vođstvo “neroazurima” u Dortmundu. Argentinac je nadigrao odbranu Borusije i rutinski matirao Birkea.

5.minut – GOL! Čelsi je odmah odgovorio “kopljanicima”. Žoržinjo je bio precizan iz penala.

4.minut – GOL! Vodi Lion. Strijelac Andersen.

2.minut – GOL! Sjajan početak za Ajaks. Promes je tukao iz slobodnjaka, a Abraham blago skrenuo loptu i zatresao sopstvenu mrežu.

1.minut – Počeli su mečevi.

Najava utakmica:

U grupi E Napoli bi pobjedom nad Salcburgom napravio krupan korak ka eliminacionoj fazi, a isto važi i za Liverpul koji je apsolutni favorit protiv Genka.

Dortmund i Inter odigraće derbi grupe F. Ko pobijedi, biće u pol poziciji za prolaz dalje.

Isti ulog nosi i meč u grupi G u kojoj su rivali Lion i Benfika.

Grupa H donosi najviše uzbuđenja. Na Stamford Bridžu Čelsi dočekuje Ajaks, dok će Valensija ugostiti Lil.