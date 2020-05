Božović: Motivisani smo da što prije obezbijedimo titulu

Imamo jedanaest bodova prednosti, odličnu hemiju između igrača, trenera i uprave, tako da mislim da ne postoji razlog da ne završimo započeti posao kako smo i zacrtali, kazao je Draško Božović, prvotimac Budućnosti, u intervjuu za klupski sajt.

Božović je jedan od trojica igrača iz trenutnog sastava (Petar Grbić i Stefan Milić) koji je uvršten u tim dekade podgoričkog kluba.

Navijači su te stavili u tim najboljih igrača Budućnosti u protekloj dekadi. Koliko ti to predstavlja dodatni motiv i želju da se nadješ i u nekoj sledećoj anketi sličnog tipa, vezanoj za neki naredni period?

“Veliko priznanje, kako za mene, tako i za ostale igrače koji su se našli u izboru za tim decenije. Raduje me da su navijači prepoznali želju i volju sa kojom igram za klub, i moram reći da sam i više nego ponosan, jer nije mala stvar biti medju izabranim igračima u proteklih 10 godina. Bio sam više puta biran u idealne timove prvenstva, ali ovo gledam kao najveće priznanje u dosadašnjoj karijeri.

Ko su bili tvoji fudbalski uzori? Kao dijete ovog grada da li si posebno volio nekog igrača našeg kluba?

“Pa skoro kao i svima iz moje generacije to su Dejan Savićević i Pedja Mijatović. Naravno, ja ih se ne sjećam iz Budućnosti, a od igrača kojih se sjećam to su Vanja Popović, Zlatko Kostić, Aco Nedović, koji su bili fenomenalni igrači”.

Sjećaš li se tvog prvog odlaska na stadion pod Goricom?

“Davno je to bilo, mislim da sam imao 5 ili 6 godina, išao sam sa bratom, otac nas je vodio. Sjećam se da nisam ni odgledao utakmicu do kraja, nego sam u drugom poluvremenu trčao po tribinama i nalazio neku svoju zanimaciju. Iz tog perioda se sjećam da sam uvijek išao do izlaza iz svlačionice, čekajući da igrači prodju pored mene, da im pružim ruku, da ih samo dotaknem. Bio sam presrećan kada bi me neki od igrača pozdravio, a to je uvijek radio Miloš Krstajić, tada golman našeg kluba”.

Sjećaš li se tvog debija u plavo-bijelom dresu?

“Ja sam prvom timu priključen sa 16 godina, godinu I po dana sam trenirao sa prvim timom igrajući pritom utakmice za kadete i omladince. Debitovao sam sa nepunih 18 godina, protiv Crvene zvezde na Marakani, koja je i tada bila šampion države i imala igrače koji su napravili sjajne karijere. To je i posljednja zvanična utakmica između Budućnosti i Crvene Zvezde, jer smo zatim postali nezavisna država i krenuli da igramo crnogorsku ligu”.

Tvoj najdraži trenutak u plavo-bijelom dresu?

“Mnogo je trenutaka kojih se sjećam, ali izdvojiću jedan kada sam imao devet ili deset godina, i kada mi je tadašnji trener Janko Miročević, kod kojeg sam počeo da treniram fudbal u privatnoj školi, rekao da dodjem na stadion da bih bio registrovan u fudbalski klub Budućnost. Mislim da i dalje imam u kući kod roditelja tu prvu knjižicu i sliku u plavo-bijelom dresu. Kasnije je bilo još puno dragih momenata, ali mi je taj prvi susret sa klubom, ulazak u kancelarije kluba i svlačionice, ostao duboko urezan u sjećanju”.

Koliko te raduje nagli povratak klupskim obavezama i da li je nakon ovakve pauze motivacija za osvajanjem duple krune ista?

“Mi smo kao sportisti i fudbaleri najsrećniji kad treniramo i igramo fudbal i sigurno da se svi radujemo nastavku sezone. Zna se naš cilj, na dobrom smo putu da to i ostvarimo, i radujem se što vidim da kod igrača nema ni trunke opuštenosti, nego smo svi motivisani da što prije obezbijedimo titulu. Imamo jedanaest bodova prednosti, odličnu hemiju između igrača, trenera i uprave, tako da mislim da ne postoji razlog da ne završimo započeti posao kako smo i zacrtali”.

Prvenstvo će se najvjerovatnije nastaviti, ali bez prisustva publike. Koliko će to predstavljati nedostatak kompletnog doživljaja i podsticaja za vas, posebno onog sa našeg Gradskog stadiona?

“Navijači će sigurno da nam nedostaju, jer nas prate i kod kuće i na svim gostovanjima, ali situacija je takva da postoji rizik od virusa i mi moramo da to prihvatimo i nastavimo takmičenje bez prisustva publike. Nadam se da će situacija biti bolja makar na kraju, kada bi možda mogli zajedno da proslavimo osvajanje titule i duple krune”.

Sezona u crnogorskom šampionatu trebalo bi da se nastavi 30. maja.