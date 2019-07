Brazil je vladar Južne Amerike

Reprezentacija Brazila pobjednik je Kopa Amerike.

Karioke su do devetog naslova kontinetalnog šampiona stigli pobjedom protiv Perua 3:1.

Brazilci su trijumfovali peti put iz isto toliko takmičenja organizovanih u svojoj domovini.

Osvojili su prvu Kopa Ameriku još od 2007.

Titeov tim odigrao je dobar meč i na kraju zasluženo stigao do trofeja.

Everton je postigao vodeći gol, nakon asistencije Gabrijela Žezusa.

Brazilci su nastavili da napadaju, ali je ipak Peru uspio da izjednači.

Tijago Silva je igrao rukom, sudija pokazao na bijelu tačku, a Paolo Gerero je izjednačio.

Radost Perua ipak nije dugo trajala.

Žezus je kaznio propust odbrane i pogodio za 2:1.

Napadač Mančester sitija zatim je dobio crveni karton zbog udaranja, pa se rodila nova nada za Peru.

Ipak, nisu stvorili ozbiljniju šansu, a Brazil je preko Rišairlsona sa bijele tačke pogodio i potvrdio titulu svoje ekipe, za veliko slavlje na čuvenoj Marakani.

Richarlison's penalty goal!! 3-1 Brazil, and it's over. THEY ARE THE CHAMPIONS.#CopaAmerica #BRAxPERUpic.twitter.com/ZjpvlzRBiP

— Swype Sports ™ (@SwypeSports) July 7, 2019