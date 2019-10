Bufon najbolji ikad, kod Sarija dobra zabava

Miralem Pjanić nema dilemu da je Đanluiđi Bufon najbolji golman svih vremena.

Pjanić kaže da je kod Mauricija Sarija dobra zabava, pa iako priznaje da ne igra najbolji fudbal u karijeri dobro se zabavlja.

“Sa Sarijem se promijenila igra Juventusa, na terenu se zabavljamo i ubijeđen sam da možemo da budemo još bolji kako vrijeme bude prolazilo“, kazao je Pjanić.

Pohvalio je i Bufon koji se vratio nakon avanture u Parizu.

“Điđijevo prisustvo je jako važno, uvijek smo mu zahvalni što je s nama. On je apsolutni lider naše svlačionice i na terenu. Uvijek drži tim na oprezu, a onda to čini i sam izvrsnim paradama u igri. Ne iznenađuje me ništa, jer ga gledam svaki dan. On je broj jedan, vjerovatno i svih vremena“.