Čeh se vratio u Čelsi

Legendarni golman Peter Čeh, već se vratio u Čelsi.

Češki čuvar mreže biće savjetnik i to kroz funkciju tehničkog direktora kluba.

“Petrov primarni posao biće da daje savjete u svim fudbalskim pitanjima u klubu, a očekuje se da pomogne i po pitanju odnosa između prvog i ostalih timova, kako bi sve funkcionisalo zajedno”, navodi se u saopštenju.

Čeh je 11 godina bio golman Čelsija.

“Privilegovan sam što sam dobio ovu priliku, želim da pomognem klubu da stvori sve uslove kako bi se i dalje ostvarivali uspjesi na koje smo navikli u posljednjih 15 godina. Radujem se novim izazovima i nadam se da ću svoje znanje i iskustvo iskoristiti na pravi način”, kazao je Čeh.

.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor!

Welcome back, Big Pete! 🙌

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 21, 2019