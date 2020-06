Čelsi zadržao super talenta

Timo Andžorin ostaje u Čelsiju.

Talentovani fudbaler bio je na meti velikog broja klubova, ali je produžio ugovor sa “plavcima”.

Vezista koji ima 19 godina potpisao je ugovor do 2025.

“Sjajan je osjećaj. U klubu sam od svoje šeste godine i nijesam oklevao oko potpisivanja novog ugovora. Igrati za klub o kome sam uvijek maštao je zaista nešto posebno za mene,” izjavio je mladi fudbaler.

Za Andžorina su bili zainteresovani Siti, Junajted, Liverpul, Dortmund…

‘I’ve been at the club since I was six years old so to get to this stage and then be offered another five-year contract is amazing.’ 💙 pic.twitter.com/9j6RDp9z7M

