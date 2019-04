Čelsiju slađa polovina plijena sa Old Traforda

Mančester junajted i Čelsi odigrali su neriješeno 1:1, u derbiju 36. kola Premijer lige.

Podjelom bodova na “Old Traforda” zadovoljniji su gosti, koji su ostali na četvrtom mjestu i u posljednja dva meča sezone imaju najbolje šanse da se plasiraju u Ligu šampiona.

It ends in a draw at Old Trafford. #MUNCHE pic.twitter.com/tD03XTYpX3

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 28, 2019