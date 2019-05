Čudesni Moura ostavio u suzama Johan Krojf arenu

Nevjerovatni Lukas Moura odveo je Totenhem u prvo finale Lige šampiona u klupskoj istoriji – Brazilac je het trikom u drugom poluvremenu meča na “Johan Krojf areni” kreirao preokret tima iz Londona, koji je pobijedio 3:2 i igraće za evropsku krunu protiv Liverpula.

LATE DRAMA! 🤯🤯🤯

Tottenham will face Liverpool in the #UCLfinal

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2019