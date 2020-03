Čudesni produžeci Atletika na Enfildu, PSŽ odradio Borusiju

Fudbaleri Atletika i Pari Sen Žermena pridružili su se Atalanti i Lajpcigu u četvrtfinalu Lige šampiona.

Prava drama viđena je na “Enfildu”, gdje je u finišu prvog dijela Vajnaldum golom obrisao prednost Madriđana iz prve utakmice.

Uslijedila je kanonada Liverpula u drugom dijelu, nekoliko fantastičnih intervencija Oblaka i prečka Robertsona.

Kada je na početku produžetka Firmino udvostručio prednost, činilo se da će Liverpul proći dalje.

Međutim, mladi Ljorente je sa dva gola do kraja prvog produžetka riješio sve dileme, pa će tim Stefana Savića, koji je odigrao 120 minuta igrati u četvrtfinale, dok će prvak Evrope rano završiti takmičenje ove sezone.

U 120. minutu tačku na veliki preokret Atletika stavio je Alvaro Morata.

U Parizu nije bilo publike, ali je PSŽ i u tim uslovima anulirao poraz od 2:1 iz prve utakmice u Dortmundu.

Pogađali su Nejmar i Bernat u prvom dijelu, a rezultat se nije mijenjao do kraja.

Ostaje dilema hoće li se igrati mečevi sljedeće sedmice u Ligi šampiona jer je danas Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju koronavirusa.

LIGA ŠAMPIONA, 1/8 FINALA:

LIVERPUL – ATLETIKO 2:3 (prvi meč 0:1)

Vajnaldum 43, 94. – Ljorente 97, 105.

PSŽ – BORUSIJA DORTMUND 2:0 (prvi meč 1:2)

Nejmar 28, Bernat 45.

120′- GOOOOLL! Potpuni nokaut na “Enfildu”, gol Alvara Morate za 2:3.

113′- Liverpul napada, ali dva gola su neophodna “redsima” da prođu dalje.

105′-GOOOOLL! Ponovo Markos Ljorente i sada je 2:2. Kakva dva gola veziste Atletika.

Llorente 2nd goal vs Liverpool pic.twitter.com/RkSD6kWpKT — SportMargin 📺⚽️ (@SportMargin) March 11, 2020

97′-GOOOLLLL! Ljorenteee! Sjajan gol sa distance za 2:1, sada je Atletiko bliži četvrtfinalu.

Adrian blunder 😮 Llorente goal for Atletico Madrid vs Liverpool pic.twitter.com/Zmy2FnDR7T — SportMargin 📺⚽️ (@SportMargin) March 11, 2020

94′-GOOOLL! Konačno je krunisana inicijativa Liverpula. Prodor i centaršut Vajnalduma, Firmino je potom najprije glavom pogodio stativu, da bi odbijenu loptu poslao u mrežu.

Gotovo je u Parizu, ostalo je 2:0, pa je PSŽ prošao u četvrtfinale, dok su u Liverpulu počeli produžeci.

90+2′- Koke je zatresao mrežu Liverpula, ali je zbog ofsajda poništen gol. Idemo u produžetke na “Enfildu”.

89′- Borusija sa desetoricom u Parizu, isključen je Džan.

85′- Makazice Manea, lopta ide preko gola Oblaka.

79′- Nižu se akcije Liverpula, ali Atletiko odolijeva. Praktično bez napadača igra tim Dijega Simeonea.

67′- Velika šansa za Liverpul, Robertson pogađa prečku iz blizine.

63′- Kilijan Mbape oporavio se od prehlade i ušao u igru.

56′- Pritisak Liverpula, snažan šut Oksa Čemberlena sa preko 20 metara brani Oblak,pa je Liverpul dobio samo korner.

46′- Nastavljene su utakmicu.

Na poluvremenu PSŽ je bliži četvrtfinalu od Borusije, dok su Liverpul i Atletiko u izjednačenoj poziciji.

45′-GOOOOLL! Huan Bernat za 2:0 u Parizu. “Svecima” očigledno ne smetaju prazne tribine.

https://twitter.com/vxflx/status/1237842847283343360

43′-GOOOOLL! Centaršut sa krila Čemberlena i sjajan skok Vajnalduma za 1:0. Liverpul je obrisao prednost Atletika iz prve utakmice u Madridu.

https://twitter.com/_mileena_v/status/1237843156508401668

34′- Pokušao je Mane sa ivice kaznenog prostora. Međutim, slabo je šutirao, po sredini gola Oblaka.

28′-GOOLLLL! Nejmar pogađa za vođstvo Pari Sen Žermena. Pogodak za “svece”, koji igraju pred praznim tribinama.

Neymar has actually been the best player on the planet this season. What a crucial goal🔥🔥 pic.twitter.com/rHbAGNUtZx — Neymar Universal 🌎 (@NeymarUniversal) March 11, 2020

17′- Šansa za Atletiko i to odlična. Nakon kornera Felipe iz peterca nije uspio da savlada Alisona.

15′- Probao je Čemberlen sa ivice kaznenog prostora. Brani Oblak.

Liverpul će sa oporavljenim kapitenom Džordanom Hendersonom pokušati da nadoknadi minimalan poraz 1:0 iz prvog susreta sa madridskim Atletikom.

Ukoliko odbrana “kolćonerosa” sa Stefanom Savićem na čelu bude na nivou iz uvodnog meča, ekipa Dijega Simeonea imaće veliku šansu da eliminiše prvaka Evrope.

TEAM NEWS: Diego Costa is in the starting XI alongside João Félix for Atlético, while Trippier gets nod at right-back…#UCL pic.twitter.com/YGCt26f53I — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2020

Bez prisustva publike zbog prevencije širenja koronavirusa, Pari Sen Žermen će igrati protiv Borusije Dortmund.

“Sveci” će biti oslabljeni jer od starta u timu neće biti Kilijana Mbapea, koji je bio prehlađen prethodnih dana.

U prvom susretu, Borusija je pobijedila 2:1.