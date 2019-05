Čudo na Enfildu: Liverpul pregazio Barselonu i izborio finale LŠ

Fudbaleri Liverpula režirali su jedan od najvećih preokreta u istoriji Lige šampiona – “redsi” su u revanšu polufinala deklasirali Barselonu rezultatom 4:0, pa će se 1. juna u Madridu boriti za šestu evropsku krunu.

Potpuno zasluženo su izabranici Jirgena Klopa izborili drugo uzastopno učešće u finalu elitnog takmičenja, iako su u prvom susretu poraženi sa 3:0, a pritom na Enfildu nisu mogli da računaju na Mohameda Salaha, Roberta Firmina i Nabija Keitu.

Da ovo može biti istorijsko veče, najavio je Divok Origi u sedmom minutu. Belgijanac je iskoristio odbitak, nakon što je Ter Štegen zaustavio udarac Džordana Hendersona.

Uslijedili su opasni ataci Barselone preko Lionela Mesija i Filipea Kutinja, ali je Liverpul nekako uspio da preživi.

Do kraja prvog poluvremena nije bilo većih uzbuđenja, a onda je Klop pogodio sa uvođenjem Žoržinja Vajnalduma. Holandski reprezentativac je za dva minuta istopio prednost Katalonaca iz prvog meča i bacio u trans pristalice Liverpula.

Za potpuni preokret i plasman u finale postarao se Origi desetak minuta prije kraja. Barsina odbrana se uspavala, domaći su bili lukavi poslije kornera, pa je Enfild ponovo eksplodirao, kao što je to bio slučaj i nakon posljednjeg zvižduka glavnog sudije Čakira.

Rival Liverpula u borbi za pehar Lige šampiona biće poznat sjutra, nakon što u Amsterdamu snage odmjere Ajaks i Totenhem.

“Kopljanici” su slavili u Londonu sa 1:0.

Liverpul – Barselona 4:0 (Origi 7, 79, Vajnaldum 54, 56) ; prvi meč 0:3

Tok utakmice:

Kraj meča, Liverpul je prvi finalista Lige šampiona.

90.minut – Igraće se još pet minuta.

85.minut – Sam je finiš utakmice. Barsa u šoku, nema reakcije.

Who saw this coming? #UCL pic.twitter.com/KcYIrxpkoR

79.minut – GOOOOL! OOORIGIIIII! 4:0 za Liverpul, koji je pred vratima raja! Kakav kiks odbrane Barse, kakva lukavost Aleksander-Arnolda i Origija. Čudo na Enfildu!

68.minut – Opasan udarac Mesija iskosa sa lijeve strane, interveniše Alison koji je dobro pokrio bliži ugao i skrenuo loptu u korner.

56.minut – GOOOOL! Stiže i treći pogodak Liverpula. Ponovo Vajnaldum. Šaćiri je centrirao sa lijeve strane, a holandski reprezentativac glavom matirao Ter Štegena. Poravnat je ukupan skor ovog dvomeča. “Redsi” su zasad napravili ono što su mnogi smatrali nemogućim.

54.minut – GOOOOL! Nova eksplozija na Enfildu, navijači Liverpula su u transu. Liverpul stiže do 2:0 zahvaljujući Vajnaldumu i sada je na korak da istopi prednost Barselone iz prve utakmice. Veliki posao napravio je i Aleksander-Arnold, najprije je oduzeo loptu rivalu, a onda sjajno proigrao Vajnalduma.

46.minut – Nastavljen je meč. Umjesto Robertsona na terenu je Vajnaldum.

Poluvrijeme – Liverpul vodi još od 7. minuta, ali je i Barselona propustila dobre prilike. Prštaće i u nastavku ovo veoma uzbudljivog meča.

45+4.minut – Umalo da u smiraj prvog dijela Đordi Alba poravna rezultat.

40.minut – Igra se otvoreno i napadački, međutim u drugom dijelu prvog poluvremena prave šanse izostaju.

35.minut – Zanimljivo da ima dosta prljavih duela, a Čakir je pokazao samo jedan žuti karton i to Fabinju.

Fouls after the first 35 minutes:

Liverpool: 5

Barcelona: 1

The first Liverpool free kick greeted by loud cheers at Anfield. pic.twitter.com/v3TPkyXBV9

— Squawka Football (@Squawka) May 7, 2019