Dajer zbog Murinja ostao u Totenhemu

Erik Dajer je potpisao novi ugovor sa Totenhemom.

Odlični vezista odlučio je da ostane u Londonu i produži ugovor do 2024.

Žoze Murinjo odradio je ključnu ulogu u ovom poslu.

Priznao je to i Dajer.

“Cilj je osvajanje trofeja. Trenerov učinak i mentalitet posvećen osvajanju pehara predstavljaju snažan podstrek za mene”, istakao je 25-godišnji igrač.

Dajer je prije šest godina stigao u Totenhem i nije osvojio nijedan trofej.

🗣️ "I want to prove myself in this position and Tottenham is the best place for me to do that."#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/7soSrAJKIL

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2020