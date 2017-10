De Hea spasao “crvene đavole”: Bez pobjednika na Enfildu

Fudbaleri Liverpula i Mančester junajteda remizirali su bez golova u derbi susretu 8. kola Premijer lige.

Rezultat kojim bi “crveni đavoli” morali da budu više nego zadovoljni s obzirom na to da su samo jednom ozbiljno ugrozili protivnički gol.

S druge strane, golman Junajteda David de Hea je bio igrač utakmice. U 35. minutu Španac je napravio čudesnu intervenciju kada je Đoel Matip tukao iz prve.

Btw David De Gea is the best keeper in the world 🌎 it's not a debate anymore pic.twitter.com/zV9JgR31kC

— Michael (@MrLastMinute_) October 14, 2017