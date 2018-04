Debakl Lajpciga, Hofenhajm sanja LŠ

Fudbaleri Hofenhajma deklasirali su Lajpcig u gostima 5:2 i ostali su u trci za plasman u Ligu šampiona.

Hofenhajm je odigrao meč sezone. Ut, Gnabri i Kaderabek postigli su golove u prvom poluvremenu za 0:3.

Nervozni Forsberg je na startu drugog dijela dobio crveni karton, pa je Hofenhajm rutinski stigao do ubjedljive pobjede. Istina prvo je Bauman autogolom smanjio minus domaćina, ali su Ut pa Rup za samo pet minuta uvećali na 1:5. Konačan rezultat postavio je Konate.

Hofenhajm je preskočio Lajpcig na tabeli i stigao na minus dva od zone Lige šampiona.

Bajern je nastavio sa pobjedama, a 0:3 protiv Hanovera su prijetnja Realu pred polufinale LŠ.

Miler, Levandovski i Rudi bili su strijelci.

