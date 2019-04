Dejan Kotorac potvrdio vrijednost

U finiš prvenstva fudbaleri Grblja ulaze sa realnim šansama da izbore mjesto za izlazak u Evropu. Jer, sada zaostaju svega tri boda za Titogradom čiji će gosti biti u narednom kolu.

Utakmica sa timom iz Danilovgrada bila je zanimljiva i neizvjesna do kraja. Vođstvo “trikolora” od 2:0 zahvaljujući raspoloženom i spretnom Dejanu Kotorcu bilo je ugroženo do posljednjeg zvižduka sudije nakon što su gosti smanjili rezultat.

Ipak, domaći sastav je izdržao i stigao do važnog trijumfa koji je sačuvao nadu o učešću u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

“Mogli smo doći do mirnijeg finiša, ali tako je to u fudbalu kada ne iskoristiš priliku, onda se protivniku otvaraju mogućnosti. No, mislim da smo zasluženo pobijedili i većim dijelom utakmice dominirali. Naravno, svjestan sam i opasnosti koje smo imali na samom kraju utakmice. Najvažnije je da smo osvojili bodove i ostali u igri za plasman u Evropu ističe najbolji igrač meča u Radanovićima”, Dejan Kotorac, koji je zbog iscrpljenosti tražio zamjenu, kao i mladi Vladan Kordić koji je u dao mnogo energije.

Sada su ambicije “trikolora” realne, jer već u narednom kolu gostuju Titogradu, direktnom konkurentu za četvrto mjesto. Potom Grbljane očekuju teški dueli sa Zetom, Budućnosti i Sutjeskom.

“Dobro bi bilo da izborimo mjesto za Evropu. Biće teško ali pobjeda nad Iskrom daje nam polet da uložimo još više snage kako bi stigli do međunarodne scene”, ističe Kotorac.