Dejo: Radonjiću došlo iz zadnjice u glavu

Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević rekao je da Crvena zvezda može da igra ravnopravno sa svim rivalima u grupnoj fazi Lige Evrope i u svom stilu prokomentarisao krilnog igrača Beograđana Nemanju Radonjića.

Vicešampion Srbije je u prvom kolu remizirao sa BATE Borisovim 1:1 u Beogradu, a već u četvrtak će gostovati Kelnu.

“Zvezda može protiv svakog da igra. Pokazali su to protiv BATE Borisova, zatim Krasnodara i Sparte. Nema potrebe da se plaše. U ovoj grupi Arsenal, ma kakav bio, je veliki favorit. Vidjećemo trku u troje za tu drugu poziciju. Vjerujem da Zvezda može, da ima kvalitet. E sada je pitanje da li će se kockice složiti. Znam da je u Srbiji velika euforija, ali ne treba proglašavati smak svijeta i ako Zvezda ne dočeka proljeće. Iskorak je već napravljen. Ali treba pokušati, treba sve uraditi. Ne treba ni potcjenjivati Keln zbog slabih rezultata”, rekao je Savićević za Mocartsport.

Genije je istakao i odlične partije Nemanje Radonjića, koji je ove sezone eksplodirao u timu Vladana Milojevića.

“Prošle godine su ovde igrale selekcije do 20 godina Crne Gore i Srbije. Tada su mi ovi iz Beograda rekli da je taj mali Radonjić čudo od igrača. Ja im velim: “Koje čudo, pa on nema sportsku muskulaturu. Nije uopšte odavao utisak da je fudbaler”. Baš je bio zapušten, imao je nekoliko kilograma viška. Ali sada je on nešto sasvim drugo. On se stesao, drugačije djeluje na prvi pogled. Sjajno igra. Kako vi ono u Srbiji kažete – došlo mu iz zadnjice u glavu. Drago mi je što je tako. Postigao je onaj sjajan gol protiv Krasnodara, postupio je baš fudbalski, tražio mrežu šutem o zemlju. Vidi se da je brz. Ali ako hoće da bude jedan od najboljih u Evropi, a mislim da može, mora stalno da se potvrđuje. Ili da asistira ili da daje golove”, dodao je Dejan Savićević.