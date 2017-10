Dejo želi da Tumba ostane i žali zbog Mirkovih godina

Fudbalska reprezentacija Crne Gore pokazala je tokom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo da može da igra na ozbiljnom nivou, te da se kvalitetom približila pojedinim evropskim selekcijama koje su izborile plasman na Mundijal u Rusiji.

San o velikom takmičenju, doduše, trajao je do samog kraja, a prekinut je u ključnim utakmicama, porazima od Danske i Poljske. Ipak, treće mjesto u grupi nije neuspjeh. Štaviše, na učinak u kvalifikacijama može da se gleda pozitivno, pogotovo što je pod vodstvom selektora Ljubiše Tumbakovića vraćena vjerau državni tim, formirana mlada ekipa, napravljena baza za budućnost.

Povjerenje u aktuelnog kormilara ,,crvenih” ima i predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore, Dejan Savićević, koji je u intervjuu za Arenu potvrdio da želi nastavak saradnje sa 65-godišnjim stručnjakom.

“Sa Tumbakovićem imamo ugovor do kraja godine, ali postoji obostrana želja da saradnja bude nastavljena. Nadam se da će tako biti. Nema nijednog razloga da bude drugačije. Jedino u slučaju da stigne bogata ponuda, recimo iz Kine, znamo kakvo je tamo tržište. Toga se malo plašim, jer su to ponude koje teško može da odbije bilo koji trener. Razgovaraćemo narednih dana. Optimista sam i nadam se da će Tumbaković i dalje biti selektor Crne Gore”, rekao je Savićević.

Kako gledate na učinak reprezentacije u nedavno završenim kvalifikacijama?

“Sigurno postoji žal jer smo bili veoma blizu. Do oktobra, znači do samog kraja, bili smo u igri za odlazak na Svjetsko prvenstvo, direktno ili kroz baraž. Šteta što nijesmo uspjeli. Mislim da nas je poraz u Jermeniji skupo koštao. Mi smo reprezentacija koja teško može da nadoknadi gubitak bodova protiv autsajdera. Naravno, nije Jermenija autsajder, ali u svim kvalifikacijama ako ne pobijedite one selekcije koje su po rejtingu ispod vas, ako protiv njih ne osvojite maksimalan broj bodova, teško možete da se kvalifikujete. Pored toga, platili smo danak činjenici da smo imali devet igrača koji su uoči okupljanja za ključne utakmice igrali u evropskim klupskim takmičenjima. Čak devet fudbalera nastupalo je u Ligi Evrope, a dvojica u Ligi šampiona. Moj utisak je da su bili premoreni pred nastupe sa Danskom i Poljskom. Ko gleda malo stručnije, mogao je da primijeti da se kod pojedinih momaka osjetio manjak snage. Sve je to sastavni dio fudbala. Sveukupno, zadovoljan sam kako smo odigrali kvalifikacije i kako je sve prošlo”, kaže prvi čovjek crnogorske kuće fudbala.

Savićević smatra da „hrabri sokoli“ imaju dobru ekipu, ali ističe da bi sve bilo drugačije da je jedan igrač i dalje predvodnik na terenu.

“Žalim samo što nemamo pet godina mlađeg Mirka Vučinića. Znam da bi sa njim sve bilo mnogo lakše, drugačije i bolje. Inače, podmladili smo reprezentaciju, nadošlo je dosta mladih igrača koji igraju standardno u svojim klubovima. I oni će dodatno napredovati. Điđo je postao standardni reprezentativac, igra ozbiljnu ligu, svake godine nastupa u Ligi Evrope. Šćekić je u Turskoj, Ivanić ima zapaženu ulogu u Bate Borisovu. Imamo Jovovića koji se poslije dvije godine lutanja pronašao u Češkoj, gdje ima sve veću minutažu. Tu su Janković i Kosović, koji su okosnice igre Partizana. Imamo i dobru odbranu. Pogodili smo sa dva igrača iz Srbije Marušićem i Stojkovićem. Volio bih da imamo pravog lijevog beka. Tu poziciju pokriva Tomašević, ali je on je više lijevi štoper. Fali nam prirodni lijevi bek. Ostalo je sve u redu. Imamo dobru ekipu za naredne izazove”, ističe Savićević.

Naredni ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo možda je i najrealnija šansa za Crnu Goru da zaigra na velikom takmičenju.

“Nadam se iskreno da će u sljedećim kvalifikacijama doći rezultat u koji vjerujemo. A to je odlazak na Evropsko prvenstvo. Smatram da je to realno. Imamo mogućnost kroz novi ciklus kvalifikacija i Ligu nacija. Imamo sada veći izbor igrača u odnosu na sve prethodne kvalifikacije kada smo bili dosta suženi u izboru”, smatra Savićević.

Prije novog ciklusa kvalifikacija, ,,crveni“ će igrati u novom takmičenju Ligi nacija.

“Liga Nacija je dobro rješenje. Zapravo, najbolje rješenje za selekcije koje teško mogu da se kvalifikuju. NašagrupaC jeveomajaka, ali vidimo šansu. Za nas je to lijepa prilika. To je dobro za fudbal, koji ne igraju samo najbolji, već i ovi slabiji”, poručio je Savićević.

Prvi put u samostalnoj Crnoj Gori, domaće prvenstvo igra se sa 10 klubova. Šta mislite o skraćenoj ligi?

“Skraćenje lige sa 12 na 10 klubova je dobar potez, imamo više derbija, bolju koncentraciju kvaliteta.

Skratićemo i Drugu ligu na 10 klubova od naredne sezone. Sve radimo sa ciljem da nam fudbal bude bolji. Mnogo nam znači i izlazak naše lige na TV Arena sport, gdje ljubitelji fudbala iz okruženja i drugih zemalja mogu da vide da se i kod nas igra dobar fudbal. Ovo je jako važno za igrače, koji će biti dostupniji tržištu, moći će da ih prate razni menadžeri”, kazao je Savićević.

Kako ocjenjujete rad FSCG?

“Uradili smo dosta stvari, uradićemo ih još odgovorio je Savićević, a potom dodao:

“Fudbalska infrastruktura u Crnoj Gori bila je naslabija od svih država bivše Jugoslavije. Pogotovo je to došlo do izražaja kada smo se odvojili. Dok smo bili u zajednici imali smo dva-tri kluba, Budućnost i Sutjesku, a kasnije se priključila Zeta. Napravljena su tri stadiona za MOSI prije 30 godina i više se ništa nije ulagalo. Nažalost, i u Podgorici se malo toga napravilo u posljednjih deset godina, osim dvije tribine na Gradskom stadionu. FSCG je od osamostaljenja napravio mnogo sintetičkih terena za trening i mislim da smo popravili sliku terena, ali ne i stadiona. To ćemo pokušati da popravimo, ali bez pomoći lokalnih samouprava i u krajnjem države, teško šta može da se uradi. Nadam se da ćemo vrlo brzo krenuti u izgradnju stadiona na Cetinju, Nikšić radi svoj projekat nove tribine, Dečić takođe ima svoj projekat u Tuzima… Očekujem poboljšanje na polju infrastrukture. Bitno je da su tereni zeleni, da se može igrati u normalnim uslovima, a vjerujem da ćemo popraviti uslove i navijačima i novinarima koji prate utakmice”, zaključio je Savićević.

Ne znam razlog i ne shvatam toliki odboj prema Savezu

Najvatreniji navijači Budućnosti na utakmicama pokazuju nezadovoljstvo radom FSCG, a zbog toga i oni i klub trpe kazne.

“Ne znam razlog zašto su navijači nezadovoljni Savezom. Oni rade svoj posao, a mi svoj. Držaćemo se disciplinskih pravilnika i ostalih stvari. Nijesmo mi jedini koji kažnjavamo klubove. Kažnjavaju i UEFA i FIFA, kao i ostali Savezi u okruženju, oduzimaju se bodovi, prazne se tribine i još mnogo toga. Ne mogu da shvatim toliki odboj prema Savezu, ali to je njihova stvar. To ide tako i vjerovatno će biti tako u narednom periodu. Mi ćemo raditi na razvoju fudbala i poštovanju normativa koje nosi FSCG. Savez se trudi da prema svim klubovima bude isti, a to se može vidjeti kroz sve ove godine po broju klubova koji su osvajali titule i Kupove, koje ispadao iz lige, a ko ulazio u viši rang takmičenja. Savez nikoga ne favorizuje i uvijek će tako biti, dok sam ja predsjednik. Svi imaju jednake uslove i tretman. U tome je i šansa da slabija ekipa pobijedi bolju, ako bolja ima slab dan ili nije dobro ušla u meč. Najsvježiji primjer je Mančester junajted koji je u posljednje dvije godine uložio 300 miliona eura u ekipu, a prije tri dana izgubio je od Hadersfilda, čije ime ne umijem ni da izgovorim. U tome je draž fudbala. Ja želim da i crnogorski fudbal bude takav. Da uvijek ima iznenađenja i daje pobjednik onaj koji najviše pokaže na terenu”, rekao je Savićević.