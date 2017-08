Derbi na Trešnjici: Zeta čeka lidera iz Nikšića

Da im je koncentracija u prošlom kolu protiv Koma trajala makar još minut, fudbaleri Zete bi današnji meč sa Sutjeskom dočekali sa identičnim bodovnim saldom kao Nikšićani.

Zbog primljenog pogotka u Podgorici u trećem minutu nadoknade „vukovi” pred okršaj sa liderom imaju sedam bodova, osvojenih pobjedama protiv Dečića i Budućnosti, te pomenutim remijem sa Komom.

“Boli kada faktički u posljednjem trenutku ostanete bez pobjede. Ali, to je iza nas. Okrenuli smo se utakmici sa Sutjeskom, očekujem da pružimo dobru igru i popravimo loše stvari iz prethodnih mečeva”, rekao je kapiten Igor Vujačič.

Zeta i Sutjeska igraju derbi kola. Oba kluba su protekle sezone izborila plasman u Evropu, ako je suditi po početku nove opet će biti konkurenti za vrh. Tim Nikole Rakojevića je čak ozbiljan kandidat za titulu, ali su momci Dejana Roganovića spremni da budu prvi koji će ih usporiti na tom putu, samim tim i preskoče na tabeli.

“Protekla tri kola dokazala su da Sutjeska ima ozbiljnu ekipu. Imaju i visoke ambicije, ali važno je istaći da sada dolaze na „Trešnjicu”. Moraće, kao i svi, da se namuče kako bi nas pobijedili. Nadam se da neće uspjeti u toj namjeri, i mi idemo na tri boda, kao i u svakom meču. Svjesni smo svakako da ćemo morati da ostavimo posljednji atom snage”, dodao je Vujačić.

Ekipe koje vodi Nikola Peco Rakojević nijesu pretjerano ofanzivne, čekaju šansu, disciplinovane su… Sutjeska je u dosadašnjem toku šampionata primila (samo) jedan gol, Zeta dva.

“Nećemo se baviti rivalom. Ne zanima nas previše kako će se Sutjeska postaviti. Igramo na našem terenu, gdje se mi pitamo. Vjerujem da će publika doći u što većem broju, pozivam ih da nam pomognu da slavimo u derbiju. Moguće je da utakmica bude „tvrda”, ali nikad se ne zna u kojem se pravcu meč može razvijati”, istakao je Vujačić.

Osim što odlično komanduje odbranom, Vujačić je protiv Koma pokazao da se dobro snalazi i pred protivničkim golom. Postigao je gol i postao šesti igrač Zete koji je pogađao mrežu ove sezone. Svi su se upisali po jednom.

“Smatram da imamo razloga za optimizam. Mlada smo ekipa, ali možemo sa svima da igramo. Sa Sutje skom igramo za prvo mjesto, jeste da je tek četvrto kolo, ali i to nešto govori. Svaki bod nam je bitan”, zaključio je jedan od boljih igrača Telekom 1. CFL.

Sutjeska je jedini prvoligaš koji nakon tri kola ima maksimalan skor. Nikad bolji start sezone Nikšićani žele da potvrde danas, na gostovanju Zeti, gdje u derbiju kola žele da potvrde dobru formu i velike ambicije.

“Naravno da razmišljamo o pobjedi. Želimo da zadržimo dobar ritam, da nastavimo pozitivan niz, a pobjedom u derbiju da pokažemo da zaslužujemo da budemo na vrhu”, kazao je Vladan Giljen, golman Sutjeske.

Dvostruki šampion Crne Gore na Trešnjici je na posljednjih sedam mečeva samo jednom poražen, a ,,plavo-bijeli” vjeruju u nastavak dobre tradicije.

“Jasno je danas čeka najteži meč do sada. Zeta ima dobru ekipu, koja je pokazala i ove sezone da će biti u vrhu. Igraju posebno dobro na svom terenu, uspjeli su da zaustave i Budućnost, ali to ne znači da se plašimo. To donosi dodatni motiv da prikažemo što bolji rezultat”, dodao je kapiten Sutjeske.

Interesatno je da su Zeta i Sutjeska posljednja tri meča igrali kraj ‘Bistrice, u kojima Nikšićani nijesu uspjeli da trijumfuju. Kiks protiv Zete u finišu prošle sezone koštao je Sutjesku titule, a sada upravo protiv tima iz Golubovaca „plavi” mogu da naprave prvi veći bijeg…

“Imamo kadrovskih problema, ali i pored toga želimo da dokažemo kvalitet. Mislim da imamo dosta stvari koje nam idu na ruku i vjerujem da ćemo pokazati da smo bolji”, jasan je Giljen.