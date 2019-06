Diplomatski rat Turske i Islanda zbog fudbala i četke

Najluđi mogući uvod imao je meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo između Islanda i Turske.

Izuzetno bitan meč za rasplet u grupi donosi ogromnu nervozu!

Turska koja je izvrsno počela kvalifikacije pobijedila čak i Francusku, ima šansu da na Islandu napravi odlučujući korak ka EURO-u.

Domaći (ne)namjerno su im zadali dosta muke na aerodromu.

Preko tri sata čekali su fudbaleri Turske pretrage po dolasku u Rejkjavik i to im se nikako nije dopalo.

Kada su konačno dobili dozvolu da uđu u zemlju, sačekao ih je novinar i pitanja im postavljao držeći četku umjesto mikrofona.

Furiozni su bili čelnici saveza koji su o svemu obavijestili vrh države, pa je najavljeno da će Turci uzvratiti gostoprimstvo.

Poslali su i zvanično protestnu notu kolegama sa Islanda.

Nijesu se na tome zadržali turski hakeri koji su iz odmazde hakovali sajt islandskog aerodroma.

Turkish national football team has arrived in Iceland for the fourth game of Euro 2020 qualification groups. Turkish player Emre Belozoğlu was presented a toilet brush while giving a statement to the press. pic.twitter.com/fWkvbSRPfB

— dokuz8NEWS (@dokuz8_EN) June 10, 2019