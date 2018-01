Dva projektila na Vembliju za podjelu plijena

Fudbaleri Totenhema i Vest Hema remizirali su rezultatom 1:1 u zaostalom susretu 21. kola Premijer lige.

Duel gradskih rivala na Vambliju bio je prilično nezanimljiv, međutim ostaće upamćen po dva efektna pogotka.

“Čekićari” su poveli poslije rakete Obijanga u 70. minutu.

That Obiang thunderbolt is worth watching over and over again 👌👏👏👏 #TOTWHU pic.twitter.com/jRIuONAEgb

— Ziyaad (@ZIYAAD_LFC) January 4, 2018