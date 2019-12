Džerard izgubio živce, treneri se umalo potukli

Rendžers je pobijedio Hibernijan 3:0 u šampionatu Škotske.

Tim iz Glazgova je rutinski stigao do tri boda na ovom gostovanju.

Ipak umalo je došlo do tuče i to između stručnih štabova dva tima.

Svemu je prethodio divljački start Rajana Portousa na Borni Barišiću. Zbog toga je mladi reprezentativac Škotske isključen.

Ipak taj momenat donio je ogromnu nervozu Stivena Džerarda na što je reagovala klupa domaćih.

Došlo je i do kontakta.

Steven Gerrard passion and he wants to fight as well

That’s my captain

Warrior on and off the pitch

Show me your captain that can do both pic.twitter.com/MAbDWFMNbe

— SCARFACE (@LFC_LION) December 20, 2019