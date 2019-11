Džudović uoči meča na Vembliju: Imamo državu koju predstavljamo, to je naš motiv

Fudbaleri Crne Gore trenirali su večeras na Gradskom stadionu u Podgorici, što je posljednji trening uoči sjutrašnjeg puta za glavni grad Engleske.

Miodrag Džudović, asistent u stručnom štabu Faruka Hadžibegića, u razgovoru sa novinarima kazao je da “sokoli” u London idu da daju sve od sebe.

“Ovakve teške situacije dešavaju se u sportu. Ali, pokušavamo profesionalno da se odnosimo ka našim zadacima, obavezama i pripremi same utakmice sa Engleskom. I ekipa i stručni štab radimo na tome da odemu u Englesku i prikažemo se u što boljem svijetlu, da pokušamo da odgovorimo zahtjevima i da damo sve od sebe, a tamo neka pobijedi bolji”, kazao je Džudović na brifingu sa predstavnicima medija.

Crna Gora je ranije izgubila šanse da se plasira na EURO 2020, ali to ne znači da ekipi nedostaje motiva.

“U podređenoj smo situaciji, ali mi iz toga treba da tražimo motiv više. Svako u sebi, kako individualno, tako i ekipno. Tražimo motiv, imamo svoje ime i prezime, imamo državu koju predstavljamo, tako da je to naš motiv. I plus fudbalski, da pokažemo da znamo da igramo, da pokušamo da ponovimo neke dobre stvari koje su do sada bile i dodamo na to, kao početak procesa stvaranja ekipe za Ligu nacija. Širi se baza igrača, tako da svi radimo na tome”, objasnio je Džudović.

Upravo je Džudović prije nešto više od devet godina bio dio ekipe koja je na ,,Vembliju“ remizirala bez golova sa Engleskom.

“Za taj stadion me vežu lijepe emocije, nadam se da će tako ostati i poslije ove utakmice”, uz osmjeh je kazao Džudović.

U četvrtak veče na velikim iskušenjima biće defanziva ,,sokola“, čiji je dio golman Danijel Petković.

“Svi otprilike znamo kakav nas meč očekuje. Igrali smo sa njima kući, tada je bilo veoma teško. Znamo kakva su oni ekipa, što možemo da očekujemo na terenu i pripremamo se da na najbolji mogući način iznesemo duel sa Englezima. Probaćemo da uradimo sve što je do nas. Oni igraju 1000. utakmicu, to im daje vjetar u leđa, igra se na ,,Vembliju“ i biće to spektakl. Ali, sve te stvari motivišu i nas. Nadam se da ćemo adekvatno odgovoriti na zahtjeve koje je postavio selektor”, poručio je golman Crne Gore.

Petković se nada da ,,sokoli“ mogu pokvariti slavlje ,,gordog Albiona“.

“Iskreno se nadam da možemo, očekujem i da hoćemo. Jesmo oslabljeni, ali momci koji su tu žele da pruže najbolje. Teško je sada na taj način pričati, jer igramo sa odličnim protivnikom”, smatra čuvar mreže francuskog Anžea.

,,Hrabri sokoli“ sjutra ujutro putuju za London. Zvanični trening na ,,Vembliju“ odradiće od 19:30 časova po lokalnom vremenu.