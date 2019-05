Emotivan rastanak De Rosija sa Romom

Legendarni fudbaler Rome Danijele de Rosi sinoć je odigrao posljednju utakmicu u dresu “vučice” i kao što takvim veličinima dolikuje, priređen mu je oproštaj za pamćenje.

De Rosi je odlučio da na kraju sezone ode iz Rome, pošto mu rukovodstvo nije ponudilo produžetak saradnje…

Navijači izuzetno cijene doprinos prekaljenog veziste za sve vrijeme boravka na Olimpiku, što su pokušali da iskažu velikim transparentom:

“Predstavljao si nas na terenu punih 18 godina, od sada, tvoja tribina će zauvjek predstavljati tebe. Svi smo mi Danijele de Rosi”, glasila je poruka posvećena nekadašnjem italijanskom reprezentativcu.

Kada je u 80. minutu utakmice Klaudio Ranijeri odlučio da izvede De Rosija iz igre, čitav Olimpiko ustao je na noge i uz velike ovacije, aplauz i pjesmu pozdravio još jednog rimskog sina.

