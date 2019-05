Emotivna ispovijest fudbalera o borbi sa kancerom

Bivši fudbaler Liverpula Hoze Enrike uspješno se izliječio od kancera.

Njemu je prije nešto od godinu pronađen tumor na lijevom oku koji je uklonjen operacijom.

Nakon toga je počela njegova borba za izlječenje, a nakon protonske terapije u Parizu doktori su mu saopštili da je zdrav.

“Očekivao sam to – mašina kojom sam se liječio je imala procenat uspješnosti od 95% – ali me je ljekarsko uvjerenje učinilo srećnim. Bilo je dana kada nisam mogao ništa. Nisam mogao da se pomjerim, morao sam da sapavam pod određenim uglom, nisam mogao da odem ni u toalet. Mojoj djevojci je bilo najteže. Ona mi je sve, već sam to znao i prije bolesti, ali sada sam potpuno uvjeren”, podvlači Enrike.

Otkrio je i još neke detalj u vezi sa operacijom.

“Tokom operacije koju su mi izveli kroz nos, zakačili su suzne kanale i više ne mogu da plačem. Oko mi više ne proizvodi nikakvu tečnost, možda tek poneka kap se javi na desnom, ali na ovom lijevom oku gde je bio tumor nema suza. Šteta… Plakanje je dobro za čovjeka: to je olakšanje, ali nemam više tu mogućnost. Pokušavam, ali ništa se ne događa. To je minimalan problem u poređenju sa svim ostalima, ali to je život”, izjavio je Enrike.