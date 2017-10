Emotivna poruka Stevana Jovetića: Sreća, tuga, ponos…

Stevan Jovetić se emotivnom porukom na Instagramu obratio nakon kraja još jednog kvalifikacionog ciklusa.

Kapiten naše selekcije nije mogao večeras da pomogne, kao ni u većem dijelu meča sa Danskom zbog povrede. U poruci koju prenosimo, opisao je i kako se zbog toga osjeća.

“Teško je pronaći prave riječi u ovakvim situacijama…Koliko je samo rada, truda, želje, znoja i krvi bilo potrebno da se dodje do situacije da se u poslednje dvije utakmice boriš za baraž ili eventualno direktan plasman na Svjetsko prvenstvo. I onda se sve to sruši u sekundi zbog nečega na šta ne možeš da uticeš. Koliko sam se samo čekao ovako nešto to samo ja znam… Od najsrećnijeg momka na svijetu protiv Rumunije do najtužnijeg protiv Danske. Mogao bih da pišem do sjutra ali osjetio sam potrebu da bar ukratko ovo podijelim sa vama. Ponosan sam na ove momke koji su pokazali da smo izrasli u reprezentaciju koja je strah i trepet svima ! Veliko hvala navijačima koji su bili uz nas uprkos porazu ❤️🇲🇪”