Ferguson nije želio da dovede Zidana

Aleks Ferguson je od Mančester junajteda napravio jedan od boljih evropskih klubova, ali je imao i grešaka.

Martin Edvards, koji je bio čelnik kluba, otkrio je kako je Ferguson odbio da dovede Zinedina Zidana iz Bordoa.

“Kada je Zidan bio u Bordeou dobili smo ponudu da ga kupimo i to sam rekao Fergusonu. On je rekao da mu je i Kantona pominjao tog mladog igrača, ali je znao da upravo njih dvojica igraju na istim pozicijama. Tada smo željeli da vratimo Kantonu poslije suspenzije i Ferguson je vjerovao da bi dovođenje Zidana bila greška. To je bila greška, ali dešava se”, rekao je Edvards.