FK Adrija – spoj Crne Gore i Japana sa optimističnim ciljevima

Crna Gora posjeduje individualnu klasu, a Japan disciplinu i posvećenost kolektivu kada to stavimo jedno do drugog dobijamo savršen spoj. Ukrštanjem prijateljstva naše i Zemlje izlazećeg sunca na crnogorskoj mapi zasijalo je novo fudbalsko ime Fudbalski klub Adrija iz Podgorice.

Zahvaljujući Peđi Stevoviću, Nikšićaninu koji je dugo godina živio i radio u Japanu, a posljednjih pet sezona se profilisao kao menadžer japanskih igrača koji su ostavljali dubok trag u Telekom 1. CFL (Noma, Masato, Kato, Noboru, Taku…), od naredne sezone u našoj Srednjoj regiji gledaćemo novi klub. Sa sjedištem u Podgorici, ali i u Tokiju.

“Već ove sezone nastupamo pod imenom Kom Eurozox 2, samim tim zbog pravila FSCG ne možemo konkurisati za plasman u Drugu ligu, ali od naredne počinje naša takmičarska priča. Do tada ćemo vrijedno raditi i spremati konkurentan tim za početak borbe za bodove. Uz to kroz klub promovisati Crnu Goru i u dalekom Japanu, što je jedan od ciljeva”, rekao je Stevović, inače predsjednik i trener novog kluba.

Na predstavljanju čelnika kluba u hotelu Ramada u Podgorici (uz Stevovića tu je i generalni menadžer Osako Takufumi), promociji crvenoplavih dresova, navijačkih rekvizita i specijalno dizajniranog amblema kluba (koji simbolizuje jedinstvo Crne Gore i Japana, plavu boju Jadrana i crvenu boju krvi i borbe, kao i pogled na naš Kotor sa jedne strane i najpoznatiji japanski vulkan po imenu Sukurađima sa druge) Stevović je poručio da su vrata Adrije svima otvorena.

“Šansu u našem klubu dobijaće naravno prvenstveno domaći igrači, koji ne uspiju da se nametnu jačim timovima. Želimo da u godinama koje dolaze budemo prava baza za mlade igrače, koji će kroz naš klub dobiti šansu da napreduju, možda i odu u inostranstvo, ako ne kroz fudbalsku priču, onda svakako da se edukuju, nauče i neke druge stvari, dobiju na kraju krajeva pristojan posao”, priča Stevović.

Alfa i omega FK Adrija je na kraju iznio i ultra optimistički vjerovali ili ne desetogodišnji plan Adrije.

“Želimo da u naredne tri godine, dakle od 2018. kada zvanično krećemo sa takmičenjem pod novim imenom, pa do 2020. postanemo drugoligaši, za naredne dvije-tri godine (2020-2023.)planiramo plasman u elitni rang, a onda ne krijemo do 2027. godine želimo da budemo šampioni Crne Gore i našu zemlju predstavljamo u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Uz to nastojaćemo da u godinama koje slijede oformimo omladinsku školu koja će po radu i rezultatima biti prepoznatljiva ne samo u Crnoj Gori već i u regionu, ali i da radimo na infrastrukturi, da Adrija brzo dobije svoj dom stadion i prostorije”, objašnjava Stevović.

Ambiciozno nema šta. Ostaje samo da im poželimo sreću. I da što duže traju na crnogorskom fudbalskom nebu.