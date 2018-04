Fudbaler Dortmunda se upisao na Harvard

Nuri Šahin želi da bude pravi uzor svojoj djeci, pa se upisao na fakultet.

Fudbaler Borusije Dortmund odlučio je da pohađa sportski menadžment na Poslovnoj školi u Harvardu.

Šahin ima 29 godina, već ima zavidnu fudbalsku karijeru, ali nakon fudbala želi da nastavi da radi.

“Imam velike planove poslije karijere, da dam svojoj djeci razlog da budu ponosna. Ne samo da pričaju o tome kako sam bio dobar fudbaler”, rekao je Šahin Gardijanu.

On je u karijeri igrao za Real, Liverpul i Fejnord.

I'm pleased to inform you that I've been admitted to @HarvardHBS! Super excited about the programme and delighted to meet legendary @anitaelberse #LifeAtHBS 📚⚽ pic.twitter.com/fCmZTN7hO7

— Nuri Şahin (@nurisahin) April 26, 2018