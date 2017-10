Fudbaler urinirao pred gostujućim navijačima

Fudbalski savez Italije suspendovao je fudbalera Turisa Đovanija Libertija na pet mečeva jer je urinirao ispred tribine gdje su bili smješteni navijači Sarensea.

Discuplinska komisija je svoju odluku obrazložila time da je Liberti ne samo urinirao, već i vulgano gestikulirao ka navijačima protivničkog tima, držeći se za polni organ.

Turis, član serije D, će uložiti žalbu.



“Ovo je nepravda. Naš igrač Liberti nije uradio ovo što se navodi. Prišao je skroz do zida, saigrač sa klupe je otišao da ga zakloni i niko osim pomoćnog sudije ga nije vidio. I Sarense nam je dao podršku i hvala im na tome”, izjavo je Antonio Kolantonio, predsjednik Turisa.

Bizarre news from Serie D…

Turris Calcio will be without Giovanni Liberti for five games, after he urinated at Sarnese fans 😂 pic.twitter.com/YxYx0BYPFk

— Ladbrokes (@Ladbrokes) October 19, 2017