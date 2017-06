Fudbaleri S. Arabije nijesu odali počast nastradalima u terorističkom napadu?

Fudbaleri Saudijske Arabije odlučili su da ne ispoštuju minut ćutanja a nastradale u terorističkom napadu u Londonu.

Pred početak kvalifikacione utakmice za plasman na Svjetsko prvenstvo protiv Australije, reprezentativci S. Arabije nijesu na uobičajan način ispoštovali minut ćutanja. Dok su Australijanci stajali, protivnici su nastavili da se zagrijavaju.

Tokom terorističkog akta u Londonu nastradale su i dvija Australijanke.

Na kraju Australija je slavila 3:2.

In their match with #Australia, #Saudi players apparently snub tribute to terror victims of #LondonAttacks.

Via @MeysamYaghoobei pic.twitter.com/yGSA6YzUXv

— Sadegh Ghorbani (@GhorbaniSadegh) June 8, 2017