Fudbalski zemljotres: Siti plaća Barsi 300 miliona za Mesija!

Fudbalski zemljotres u najavi! Mančester siti spreman je da Barseloni plati 300 miliona eura za Lionela Mesija.

Upravo toliko iznosi otkupna klauzula u ugovoru najboljeg fudbalera Katalonaca. To automatski ne bi značilo i da se Mesi seli na Ostrvo, ali bi Siti imao pravo da pregovara sa argentinskim reprezentativcem.

Could @ManCity really activate Lionel Messi's £275m release clause at @FCBarcelona? https://t.co/iUKgvJJrhN

— The Boot Room (@tbrfootball) August 20, 2017